Pétanque: Challenge de l’amitié Châteauneuf-du-Faou
Pétanque: Challenge de l’amitié Châteauneuf-du-Faou dimanche 14 juin 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Pétanque: Challenge de l’amitié
terrain de pétanque Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Pétanque Châteauneuvienne: Challenge de l’amitié le dimanche 14 juin à 09h00 au terrain de pétanque de Châteauneuf-du-Faou au site de Penn Ar Pont.
> concours en 5 parties
> challenge convivial et sportif
> esprit d’équipe et bonne humeur garantis!
INSCRIPTIONS à envoyer sous format excel via Gestion concours pour la samedi 06 juin 2026 au plus tard
Par email: leymarie.jimmy@orange.fr ou par courrier Chez Jimmy LEYMARIE au 6 Kerbiligued à châteauneuf-du-Faou (07 86 22 06 26)
Restauration sur place galettes/saucisses frites maison crêpes sucrées
RAPPEL: haut avec signe distinctif du club et bas obligatoires .
terrain de pétanque Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 86 22 06 26
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English :
L’événement Pétanque: Challenge de l’amitié Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-05-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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