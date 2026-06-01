Châteauneuf-du-Faou

Pétanque: Challenge de l’amitié

terrain de pétanque Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pétanque Châteauneuvienne: Challenge de l’amitié le dimanche 14 juin à 09h00 au terrain de pétanque de Châteauneuf-du-Faou au site de Penn Ar Pont.

> concours en 5 parties

> challenge convivial et sportif

> esprit d’équipe et bonne humeur garantis!

INSCRIPTIONS à envoyer sous format excel via Gestion concours pour la samedi 06 juin 2026 au plus tard

Par email: leymarie.jimmy@orange.fr ou par courrier Chez Jimmy LEYMARIE au 6 Kerbiligued à châteauneuf-du-Faou (07 86 22 06 26)

Restauration sur place galettes/saucisses frites maison crêpes sucrées

RAPPEL: haut avec signe distinctif du club et bas obligatoires .

terrain de pétanque Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 86 22 06 26

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English :

L’événement Pétanque: Challenge de l’amitié Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-05-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou