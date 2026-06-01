Promenade au sein du domaine agricole et forestier autour du château familial d’Armanais, Chateau d’Armanais, Ornacieux-Balbins

Promenade au sein du domaine agricole et forestier autour du château familial d’Armanais 19 et 20 septembre Chateau d’Armanais Isère

prèvoir chaussures de marche en foret et champs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Promenade avec départ devant le portail à heure fixe : 15h30 et 17h30 le samedi . Dimanche 15h30 et 17h15 . Durèe environ 1h30 . A travers champs , foret , autour du chateau familial bati sur l’ancienne maison forte dont il y a des restes . Explications concernant la gestion du domaine avec son histoire depuis 1388 date d’achat par les ancetres du propriétaire actuel . Visite guidèe par lui meme . Prèvoir chaussures adéquates

Chateau d’Armanais 535 route d’Armanet Ornacieux-Balbins 38260 Ornacieux-Balbins Ornacieux-Balbins 38260 Balbins Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 72 50 47 parking le long de la route qui monte à l’église

Promenade avec départ devant le portail à heure fixe : 15h30 et 17h30 le samedi . Dimanche 15h30 et 17h15 . Durèe environ 1h30 . A travers champs , foret , autour du chateau familial bati sur maison…

©François-Xavier de Monts de Savasse