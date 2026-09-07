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AGENDA · Boissets

Promenade autour de Boissets, Église, Boissets

samedi 19 septembre 2026 · Église · Boissets

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
3B Rue du Point du Jour, 78910 Boissets, France
Ville
78910 Boissets
Département
Yvelines

Promenade autour de Boissets Samedi 19 septembre, 12h00 Église Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le groupement paroissial vous propose une promenade autour du joli village de Boissets.
RDV à 12h dans le parc derrière l’église pour un pique-nique (chacun apporte son panier)
RDV à 14h à l’église pour la visite du bâtiment puis promenade dans le village pour visiter divers lieux avec explications historiques, découverte des arbres du Parc du Douaire…

Église 3B Rue du Point du Jour, 78910 Boissets, France Boissets 78910 Yvelines Île-de-France
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