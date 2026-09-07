Promenade autour de Boissets, Église, Boissets

Informations pratiques

Promenade autour de Boissets Samedi 19 septembre, 12h00 Église Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le groupement paroissial vous propose une promenade autour du joli village de Boissets.

RDV à 12h dans le parc derrière l’église pour un pique-nique (chacun apporte son panier)

RDV à 14h à l’église pour la visite du bâtiment puis promenade dans le village pour visiter divers lieux avec explications historiques, découverte des arbres du Parc du Douaire…

Église 3B Rue du Point du Jour, 78910 Boissets, France Boissets 78910 Yvelines Île-de-France

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