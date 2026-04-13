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Promenade aux jardins du Château de Tully, Chateau de Tully, Tully

Promenade aux jardins du Château de Tully, Chateau de Tully, Tully

Promenade aux jardins du Château de Tully, Chateau de Tully, Tully vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Chateau de Tully

Adresse : 45 Rue Jean Catelas Tully 80130

Ville : 80130 Tully

Département : Somme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Promenade aux jardins du Château de Tully 5 – 7 juin Chateau de Tully Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Monument historique, demeure patronale du Vimeu industrielle, maison d’hôtes.

Chateau de Tully 45 Rue Jean Catelas Tully 80130 Tully 80130 Somme Hauts-de-France 06 84 06 03 20 https://www.instagram.com/lechateaudetully?igsh=MXU1ZDRpMXkyNWczaA%3D%3D Visite des jardins du Chateau de Tully : verger, potager, patures, chemins, bois. Parking sur place
Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Château de Tully