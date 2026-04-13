Promenade aux jardins du Château de Tully, Chateau de Tully, Tully

Promenade aux jardins du Château de Tully 5 – 7 juin Chateau de Tully Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Monument historique, demeure patronale du Vimeu industrielle, maison d’hôtes.

Chateau de Tully 45 Rue Jean Catelas Tully 80130 Tully 80130 Somme Hauts-de-France 06 84 06 03 20 https://www.instagram.com/lechateaudetully?igsh=MXU1ZDRpMXkyNWczaA%3D%3D Visite des jardins du Chateau de Tully : verger, potager, patures, chemins, bois. Parking sur place

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Château de Tully