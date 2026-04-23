Promenade botanique Veaugues
Promenade botanique Veaugues samedi 16 mai 2026.
Veaugues
Promenade botanique
Veaugues Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Au cours de cette promenade botanique, vous partirez à la découverte et la connaissance des arbres de nos forêts.
Au cours de cette promenade botanique, vous partirez à la découverte et la connaissance des arbres de nos forêts.
Cette sortie dans le bois de Veaugues sera animée par Paul Hurley. .
Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98
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English :
During this botanical walk, you’ll discover and learn about the trees in our forests.
L’événement Promenade botanique Veaugues a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois