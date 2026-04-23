Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promenade botanique Veaugues

Promenade botanique Veaugues

Promenade botanique Veaugues samedi 16 mai 2026.

Ville : 18300 Veaugues

Département : Cher

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Veaugues

Promenade botanique

Veaugues Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Au cours de cette promenade botanique, vous partirez à la découverte et la connaissance des arbres de nos forêts.
Au cours de cette promenade botanique, vous partirez à la découverte et la connaissance des arbres de nos forêts.
Cette sortie dans le bois de Veaugues sera animée par Paul Hurley.   .

Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During this botanical walk, you’ll discover and learn about the trees in our forests.

L’événement Promenade botanique Veaugues a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois