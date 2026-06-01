Le Bousquet-d’Orb

PROMENADE BUCOLIQUE DANS LE CHATEAU DE CAZILHAC

Chateau de Cazilhac Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-06-20 2026-10-10

PHLV Promenade bucolique dans les jardins du château de Cazilhac pour comprendre l’importance de ce lieu depuis le XXIIème siècle bâti, transformé et rénové au fil des siècles par les hommes et femmes qui l’ont habité.

Balade de 2km. Prix 12€/adulte et 8€/enfant.

Réservation obligatoire au 06 20 82 68 55

PHLV Promenade bucolique dans les jardins du château de Cazilhac pour comprendre l’importance de ce lieu depuis le XXIIème siècle bâti, transformé et rénové au fil des siècles par les hommes et femmes qui l’ont habité.

Balade de 2km. Prix 12€/adulte et 8€/enfant.

Réservation obligatoire au 06 20 82 68 55 .

Chateau de Cazilhac Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 20 82 68 55

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English :

PHLV A bucolic stroll through the gardens of Château de Cazilhac to understand the importance of this place since the 22nd century built, transformed and renovated over the centuries by the men and women who have lived there.

2km walk. Price 12/adult and 8/child.

Booking essential: 06 20 82 68 55

L’événement PROMENADE BUCOLIQUE DANS LE CHATEAU DE CAZILHAC Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB