SOIRÉE SWING AVEC UBANGI MEN ET JUST SWINGIN Le Bousquet-d’Orb

Le Bousquet-d’Orb

SOIRÉE SWING AVEC UBANGI MEN ET JUST SWINGIN

3 Chemin du Stade Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Soirée Swing avec le quintet Ubangi Men et l’école de danse Just Swingin + repas auberge espagnole

Salle Marcel Roux, Le Bousquet d’Orb

Entrée payante voir tarif festival.

Réservation au 07 82 48 67 54

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

Soirée Swing avec le quintet Ubangi Men et l’école de danse Just Swingin + repas auberge espagnole

Salle Marcel Roux, Le Bousquet d’Orb

De la musique live, une initiation danse, un repas partagés pour une soirée festive et participative en clôture du festival ! Dès les premières notes le quintet Ubangi Men nous plonge dans l’am biance de la nouvelle Orléans, berceau du jazz et du

swing.

En passant de la mélancolie à la joie, la trompette, le sax ténor et la clarinette s’associent en parfaite harmonie à la guitare et à la contrebasse pour accompagner le chanteur Arnaud et nous inviter à swinguer.

Ecoutons leur musique très jazzy, regardons les démonstrations des danseurs et danseuses aguerris de l’Ecole Just

Swingin et laissons-nous guider sur la piste de danse pour cette soirée complètement swing !

LE QUInTET ARnAUd GAUCHIA, GUITARE RyTHMIQUE ET LEAd VOCAL GILdAS LEGARREC, COnTREBASSE –

COREnTIn LEHEMBRE, TROMPETTE, VOCAL PIERRE BAySE CLARInETTE ET VOCAL GUILLAUME SAx TénOR, ET VOCAL

A propos de Just Swingin

Just Swingin est une école de danse dédiée à l’univers du swing et à l’énergie des années 1920, avec pour ambition de faire vivre cette culture festive et conviviale dans l’Hérault et les départements alentours. À travers ses activités, Just Swingin crée bien plus que des cours de danse une véritable expérience humane, festive et culturelle, où partage, musique live et bonne humeur sont au cœur de chaque rencontre.

Le swing se décline en plusieurs styles Just Swingin transmet avec passion le leLindy Hop et le Charleston en couple, ainsi que le Jazz Roots en solo, pour permettre à chacun de trouver sa façon de s’exprimer et de vibrer au rythme du swing.

La plupart des événements du festival sont gratuits, en entrée libre.

Pour cette 3e édition du festival nous avons souhaité simplifier la grille tarifaire du festival et avons légèrement baissé les tarifs d’accès aux concerts payants, afin que cet événement soit accessible au plus grand nombre.

Pass Festival 40€ accès aux 5 concerts payants, cinéma non inclus dans le pass.

Entrées concerts payants à l’unité

Gratuité pour les de 12 ans.

Tarif réduit 5€ pour les bénéficiaires des minimas sociaux et les jeunesde moins de 21 ans.

Tarif plein 10€

Pas de réservation pour le festival, mais une billetterie en ligne à partir du 1er juin sur notre site jazzorb.fr !

Sur place 1 heure avant chaque concert, paiement possible en espèce, CB et chèque

Réservation au 07 82 48 67 54 .

3 Chemin du Stade Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jazz en Grand Orb Festival organized by the Jazz’Orb association will take place from June 19 to July 5, 2026

Swing evening with the Ubangi Men quintet and the Just Swingin dance school + auberge espagnole meal

Salle Marcel Roux, Le Bousquet d?Orb

Admission ? see festival price list.

Book on 07 82 48 67 54

L’événement SOIRÉE SWING AVEC UBANGI MEN ET JUST SWINGIN Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB