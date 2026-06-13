Le Bousquet-d’Orb

VISITE COMMENTÉE MUSÉE LES LUMIÈRES DE LA MINE

2 Chemin de Saint-Martin Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

visites commentées du musée Les lumières de la mine

7, 16, 21 et 28 juillet à 15h

2 chemin de saint-Martin (proche de la place de la mairie) 34260 Le Bousquet-d ’Orb

gratuit

Contact (téléphone ou, à défaut, mail) Virginie au 04 67 23 80 72

visites commentées du musée Les lumières de la mine

7, 16, 21 et 28 juillet à 15h

2 chemin de saint-Martin (proche de la place de la mairie) 34260 Le Bousquet-d ’Orb

gratuit

Contact (téléphone ou, à défaut, mail) Virginie au 04 67 23 80 72

Retrouvez, dans ce musée, une collection de lampes de mineurs mises à disposition par le collectionneur Philippe Estang ainsi que de nombreux objets de la mine du 18ème siècle à la fin de l’activité minière en 1993, des panneaux composés de textes retraçant l’histoire du bassin houiller de Graissessac, des photographies du Pays noir, entre autres découvertes. Durée de la visite une heure gratuit sans inscription préalable. .

2 Chemin de Saint-Martin Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72

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English :

Guided tours of the Les Lumières de la Mine museum

July 7, 16, 21, and 28 at 3:00 p.m.

2 Chemin de Saint-Martin (near the town hall square) 34260 Le Bousquet-d’Orb

Free

Contact (phone or, if unavailable, email): Virginie at 04 67 23 80 72

L’événement VISITE COMMENTÉE MUSÉE LES LUMIÈRES DE LA MINE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB