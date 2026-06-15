Le Bousquet-d’Orb

FÊTE DU PAIN DE FONTENILLES

Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) vous invite à sa Fête du pain, qui aura lieu autour de son four à pain traditionnel.

Cuisson du pain et animation musicale de la soirée par le Duo Alter Ego

Le Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) vous invite à sa Fête du pain, qui aura lieu autour de son four à pain traditionnel.

Cuisson du pain et animation musicale de la soirée par le Duo Alter Ego .

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie associationcheminsetpatrimoine@gmail.com

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English :

The village of Fontenilles (Bousquet d’Orb) invites you to its Bread Festival, which will take place around its traditional bread oven.

Bread baking and evening musical entertainment by the Alter Ego Duo

L’événement FÊTE DU PAIN DE FONTENILLES Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB