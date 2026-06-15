FÊTE DU PAIN DE FONTENILLES Le Bousquet-d’Orb
FÊTE DU PAIN DE FONTENILLES Le Bousquet-d’Orb dimanche 2 août 2026.
Le Bousquet-d’Orb
FÊTE DU PAIN DE FONTENILLES
Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) vous invite à sa Fête du pain, qui aura lieu autour de son four à pain traditionnel.
Cuisson du pain et animation musicale de la soirée par le Duo Alter Ego
Le Hameau de Fontenilles (Bousquet d’Orb) vous invite à sa Fête du pain, qui aura lieu autour de son four à pain traditionnel.
Cuisson du pain et animation musicale de la soirée par le Duo Alter Ego .
Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie associationcheminsetpatrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The village of Fontenilles (Bousquet d’Orb) invites you to its Bread Festival, which will take place around its traditional bread oven.
Bread baking and evening musical entertainment by the Alter Ego Duo
L’événement FÊTE DU PAIN DE FONTENILLES Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Le Bousquet-d'Orb (Hérault)
- PROMENADE BUCOLIQUE DANS LE CHATEAU DE CAZILHAC Le Bousquet-d’Orb 20 juin 2026
- MARCHÉ NOCTURNE Le Bousquet-d’Orb 27 juin 2026
- SOIRÉE SWING AVEC UBANGI MEN ET JUST SWINGIN Le Bousquet-d’Orb 5 juillet 2026
- VISITE COMMENTÉE MUSÉE LES LUMIÈRES DE LA MINE Le Bousquet-d’Orb 7 juillet 2026
- VISITE COMMENTÉE MUSÉE LES LUMIÈRES DE LA MINE Le Bousquet-d’Orb 21 juillet 2026