FÊTE DU PAIN Le Bousquet-d’Orb
samedi 1 août 2026 · Le Bousquet-d'Orb
Informations pratiques
Le Bousquet-d’Orb
FÊTE DU PAIN
Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août à Fontenille à partir de 19h
Fête du pain et repas dansant
Menu Taboulé / charcuterie locale / rôti de porc / pommes de terre tartare en papillote (cuisson four à pain)
Pâtisserie / vin et café
Tarif 20€
Ticket en vente au tabac des monts d’orb ou au 06 60 34 73 17
Samedi 1er août à Fontenille à partir de 19h
Fête du pain et repas dansant
Menu Taboulé / charcuterie locale / rôti de porc / pommes de terre tartare en papillote (cuisson four à pain)
Pâtisserie / vin et café
Tarif 20€
Ticket en vente au tabac des monts d’orb ou au 06 60 34 73 17 .
Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 60 34 73 17
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English : FÊTE DU PAIN
Saturday, August 1, in Fontenille, starting at 7 p.m.
Bread Festival and Dinner Dance
Menu: Tabbouleh / local charcuterie / roast pork / potatoes en papillote (baked in a bread oven)
Pastries / wine and coffee
Price: 20?
Tickets on sale at the Monts d’Orb tobacco shop or by calling 06 60 34 73 17
L’événement FÊTE DU PAIN Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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