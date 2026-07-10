Informations pratiques

Le Bousquet-d’Orb

FÊTE DU PAIN

Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er août à Fontenille à partir de 19h

Fête du pain et repas dansant

Menu Taboulé / charcuterie locale / rôti de porc / pommes de terre tartare en papillote (cuisson four à pain)

Pâtisserie / vin et café

Tarif 20€

Ticket en vente au tabac des monts d’orb ou au 06 60 34 73 17

Samedi 1er août à Fontenille à partir de 19h

Fête du pain et repas dansant

Menu Taboulé / charcuterie locale / rôti de porc / pommes de terre tartare en papillote (cuisson four à pain)

Pâtisserie / vin et café

Tarif 20€

Ticket en vente au tabac des monts d’orb ou au 06 60 34 73 17 .

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 60 34 73 17

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English : FÊTE DU PAIN

Saturday, August 1, in Fontenille, starting at 7 p.m.

Bread Festival and Dinner Dance

Menu: Tabbouleh / local charcuterie / roast pork / potatoes en papillote (baked in a bread oven)

Pastries / wine and coffee

Price: 20?

Tickets on sale at the Monts d’Orb tobacco shop or by calling 06 60 34 73 17

L’événement FÊTE DU PAIN Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB