Le Bousquet-d’Orb

VISITE COMMENTÉE DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE LES LUMIÈRES DE LA MINE

2 Chemin de Saint-Martin Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-21 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28

Venez découvrir dans cet espace muséographique, une collection de lampes de mineurs mises à disposition par le collectionneur Philippe Estang.

Nombre limité à 15 pers. Gratuit sur inscription au 04 67 23 43 38.

RDV sur place à 15h

Venez découvrir dans cet espace muséographique, une collection de lampes de mineurs mises à disposition par le collectionneur Philippe Estang.

Nombre limité à 15 pers. Gratuit sur inscription au 04 67 23 43 38.

RDV sur place à 15h .

2 Chemin de Saint-Martin Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE COMMENTÉE DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE LES LUMIÈRES DE LA MINE

Come and discover a collection of miners’ lamps donated by collector Philippe Estang.

Limited to 15 people. Free with registration on 04 67 23 43 38.

Meet on site at 3pm

L’événement VISITE COMMENTÉE DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE LES LUMIÈRES DE LA MINE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB