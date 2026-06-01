Le Bousquet-d’Orb

MARCHÉ NOCTURNE

Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 18h/23h place de la mairie

Marché nocturne producteurs locaux

Créateurs producteurs restauration sur place buvette

Animation musicale Alter Ego

Organisé par l’association Chemins et patrimoines

Samedi 27 juin 18h/23h place de la mairie

Marché nocturne producteurs locaux

Créateurs producteurs restauration sur place buvette

Animation musicale Alter Ego

Organisé par l’association Chemins et patrimoines .

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 83 30 86 18

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English :

Saturday, June 27, 6:00 PM–11:00 PM, Town Hall Square

Evening Market featuring Local Producers

Artists producers on-site dining refreshment stand

Live music: Alter Ego

Organized by the Chemins et Patrimoines Association

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB