MARCHÉ NOCTURNE Le Bousquet-d’Orb
MARCHÉ NOCTURNE Le Bousquet-d’Orb samedi 27 juin 2026.
Le Bousquet-d’Orb
MARCHÉ NOCTURNE
Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin 18h/23h place de la mairie
Marché nocturne producteurs locaux
Créateurs producteurs restauration sur place buvette
Animation musicale Alter Ego
Organisé par l’association Chemins et patrimoines
Samedi 27 juin 18h/23h place de la mairie
Marché nocturne producteurs locaux
Créateurs producteurs restauration sur place buvette
Animation musicale Alter Ego
Organisé par l’association Chemins et patrimoines .
Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 83 30 86 18
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English :
Saturday, June 27, 6:00 PM–11:00 PM, Town Hall Square
Evening Market featuring Local Producers
Artists producers on-site dining refreshment stand
Live music: Alter Ego
Organized by the Chemins et Patrimoines Association
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB