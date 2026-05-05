Promenade commentée au cœur d’un jardin d’invention, Jardin La Parmélie, Doue

Promenade commentée au cœur d’un jardin d’invention 6 et 7 juin Jardin La Parmélie Seine-et-Marne

Uniquement sur réservation. Groupe minimum de 4 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au pied de la butte de Doue, en Seine-et-Marne, le Jardin de la Parmélie propose une promenade singulière où formes végétales sculptées et volumes minéraux naturels dialoguent harmonieusement.

Au fil de la déambulation, des mises en scène ponctuent le parcours et réservent des surprises. La présence de cactus et de plantes succulentes, aux silhouettes variées et aux personnalités affirmées, enrichit cette exploration sensible du jardin.

La visite, accompagnée et commentée, dure environ 2h30. Elle offre un temps d’échange privilégié avec le propriétaire autour des plantes, de leur taille et de l’entretien du jardin.

Visite uniquement sur réservation, pour un groupe minimum de 4 personnes.

Jardin La Parmélie 3 Hameau Le Chateau, 77510 Doue, France Doue 77510 Seine-et-Marne Île-de-France 0630533497 https://www.jardinlaparmelie.fr/jardin [{« type »: « email », « value »: « jardin.la.parmelie@gmail.com »}] Le jardin est situé au pied de la butte de Doue, dans les plaines de la Brie dont le sol est limoneux-sableux. Le plan du jardin a été dessiné en 2010 lorsque sa structure a été fixée ; la primeur est donnée au cheminement et à la découverte, sans vue générale. Des jardins de roses alternent avec un jardin “japonais”. Au fil des ans, le propriétaire a dessiné la silhouette des arbres, en plans serrés, pour les maintenir dans le jardin et créer des volumes et des transparences.

Visite commentée

© Jardin la Parmélie – D. Jeunehomme