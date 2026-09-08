Promenade commentée dans les rues d’Audun-le-Tiche, Nécropole mérovingienne, Audun-le-Tiche

Informations pratiques

Promenade commentée dans les rues d’Audun-le-Tiche Dimanche 20 septembre, 14h30 Nécropole mérovingienne Moselle

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée gratuite, une promenade commentée dans le vieil Audun à la rencontre de son passé !

La promenade commencera à la nécropole mérovingienne et s’achèvera par une visite du Musée Archéologique de la ville également gratuit pour l’occasion.

Total environ 3km – prévoir chaussures de marche et une petite bouteille d’eau.

Départ de la Rue Rancy à l’orée du bois – Audun-le-Tiche.

Distance : environ 3 km.

Parking à proximité (place du Château).

Nécropole mérovingienne Rue Rancy, 57390 Audun-le-Tiche, France Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est https://www.audun-le-tiche.fr/Loisirs-culture-sport/Vie-Culturelle/Necropole-merovingienne.html Fanum d’époque gallo-romaine, utilisé du Ier-IIe siècle au IVe siècle. Sépultures mérovingiennes datées essentiellement du VIIe siècle. Les premières sont découvertes dans les années 1880. Les fouilles débutent en 1952, avec l’aménagement d’un chemin de croix sur la colline. L’activité minière est responsable de la disparition de plusieurs sépultures. La nécropole occupe une superficie d’environ 700 m². Le fanum a été découvert au sud-ouest du site. Sa présence explique sans doute l’installation de la nécropole, car il a servi de réserve de pierres taillées. De nombreux éléments sculptés ont également été réutilisés pour les sépultures. Le site funéraire mérovingien présente un cimetière à alignements présentant plusieurs typologies de sépulture (pleine terre, sarcophage, tombe maçonnée).

Promenade commentée le dimanche 20 septembre à 14h30

©sahla