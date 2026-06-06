Promenade commentée des belvédères – Visite guidée Esplanade Jean Bruneau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:30 – 16:00

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public, Personne en situation de handicap

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Prendre de la hauteur, admirer la Loire et comprendre l’évolution de Nantes grâce à ce large paysage métropolitain révélé du haut de la Butte Sainte- Anne : la promenade des belvédères, installée en 2019, amène à une révélation de Nantes aujourd’hui et vers le Nantes de demain. Elle permet de découvrir le Belvédère de l’Hermitage de Tadashi Kawamata en porte-à-faux au-dessus de la falaise. Durée : 1h30 Lieu de rendez-vous : rue de l’Hermitage, esplanade Jean Bruneau (devant la statue de Capitaine Nemo) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Esplanade Jean Bruneau Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/lieu/esplanade-jean-bruneau https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/



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