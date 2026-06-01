Promenade commentée, POINT DE REGROUPEMENT FLECHE ROUTE DE PRAIRIAT 01660 MEZERIAT, Mézériat

Promenade commentée Vendredi 26 juin, 09h00 POINT DE REGROUPEMENT FLECHE ROUTE DE PRAIRIAT 01660 MEZERIAT Ain

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

IPP organise de temps à autre une sortie promenade commentée qui permet de découvrir à chaque fois un site remarquable et ce dans le cadre des journées de patrimoines de pays.

Le samedi 6 juin 2026 de 9H à 12H, IPP propose de découvrir en Promenade commentée 3 « quartiers » de MEZERIAT : Prairiat, Les Guyenards, Les Pigots. . Départ Route de Prairiat à 9H15 pour une Promenade pédestre de 5 km environ, sur route et chemin arrossables. Pas de difficulté.; ouverte à toutes et tous et tous les âges. Gilet jaune et couvre chef conseillés.

On pourra découvrir l’habitat rural de Bresse , le Chevalqueue, petite rivière, qui baigne ces lieux, la mare de Pont Perdu et leur histoire dont celle de l’ancienne école de quartier.

En 2025, ce fut le moulin Benoit qui s’ouvrit et en 2024 la promenade avait permis la découverte des Curtalins et de l’étang de la Madaire.

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Promenade découverte commentée de 3 « quartiers » de Mézériat : Prairiat, Les Guyenards, Les Pigots de 9h à 12h. Départ de Prairiat le samedi 6 juin à 9h15… promenade quatiers

IPP