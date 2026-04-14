Promenade contée au Clos d’Eli., Le Clos d’Eli, Flesselles

Promenade contée au Clos d’Eli. 6 et 7 juin Le Clos d’Eli Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les visites se déroulent en continu au cours des 2 journées dans les tranches horaires indiquées.

Elisabeth, la propriétaire-jardinière, vous guidera dans son écrin de verdure fleuri en exposant son expérience et sa motivation.

Le thème de cette année; la vue, est particulièrement représenté au Clos d’Eli. L’harmonie des formes des couleurs, l’implantation des sujets des massifs ne sont régis ici que par une seule règle, celle du plaisir: que cela soit beau.

Le Clos d’Eli 59, rue verte Flesselles Flesselles 80260 Somme Hauts-de-France Situé près de l’église du village, le Clos d’Eli est le petit jardin intimiste d’une maison construite en 2001 sur un terrain de 1000m2.

Le jardin clos d’une palissade en bois doublée d’une haie de buis donne dès l’entrée une impression haute en couleurs, qui varie au gré des saisons par la succession des floraisons des arbustes, des rosiers, des vivaces, des annuelles et des bulbes. Il est organisé autour d’un bassin agrémenté d’une diversité de plantes mêlant teintes et structures : rosiers, hydrangéas, sedums, fuschias, hostas, hellébores, graminées, agapanthes, iris, buis s’entremêlent et tel un tableau impressionniste protègent l’eau du regard.

Les collections d’iris, le mélange de rosiers aux vivaces, la diversité des feuillages participent à l’atmosphère romantique de ce lieu d’agrément. Au sein de la végétation, miroirs, carreaux anciens de ciment et autres décors surprennent au fil de la promenade. La contemplation de ce clos est suscitée par l’atmosphère de quiétude qui se dégage des arbres et arbustes entourant et abritant le jardin. Stationnement à proximité sur la place de l’église.

Les visites se déroulent en continu au cours des 2 journées dans les tranches horaires indiquées.

©Elisabeth Grardel