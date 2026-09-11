Promenade « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin », Place Boston, Le Croisic

Informations pratiques

Promenade « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin » Samedi 19 septembre, 10h00 Place Boston Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Michel Germain, membre des Amis du Kurun, propose une visite intitulée « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin » permettant aux personnes intéressées d’identifier les lieux les plus symboliques liés à ce navigateur, de son enfance à l’âge adulte, et à son voilier le Kurun, l’hôtel Masson, la rue des Cordiers, les chantiers navals Leroux, le mont esprit…

Place Boston Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Michel Germain, membre des Amis du Kurun, propose une visite intitulée « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin » permettant aux personnes intéressées d’identifier les lieux les plus symboliques à…

©ville du Croisic