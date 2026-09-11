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Promenade « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin », Place Boston, Le Croisic

samedi 19 septembre 2026 · Place Boston · Le Croisic

Promenade « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin », Place Boston, Le Croisic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Boston
Adresse
Le Croisic
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique

Promenade « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin » Samedi 19 septembre, 10h00 Place Boston Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Michel Germain, membre des Amis du Kurun, propose une visite intitulée « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin » permettant aux personnes intéressées d’identifier les lieux les plus symboliques liés à ce navigateur, de son enfance à l’âge adulte, et à son voilier le Kurun, l’hôtel Masson, la rue des Cordiers, les chantiers navals Leroux, le mont esprit…

Place Boston Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Michel Germain, membre des Amis du Kurun, propose une visite intitulée « Dans les pas de Jacques-Yves Le Toumelin » permettant aux personnes intéressées d’identifier les lieux les plus symboliques à…

©ville du Croisic

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