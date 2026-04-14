Promenade dans un jardin romantique, jardin des lianes 8 rue des capucins 62140 Cheriennes, Chériennes

Promenade dans un jardin romantique 5 – 7 juin jardin des lianes 8 rue des capucins 62140 Cheriennes Pas-de-Calais

7€ par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

C’est un jardin de collections végétales à contempler et à admirer, au détour de ses petites allées.

jardin des lianes 8 rue des capucins 62140 Cheriennes 62140 Cheriennes Chériennes 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France 3021816822 http://jardindeslianes.fr Jardin paysager romantique Rd 928 entre Hesdin la Foret et Abbeville

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026