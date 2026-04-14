Promenade « De la mine aux Titans », Musée-mine départemental, Cagnac-les-Mines

Promenade « De la mine aux Titans » Dimanche 28 juin, 09h30 Musée-mine départemental Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Les anciens mineurs de l’ASPICC vous accompagnent à la découverte de deux modes d’exploitation du charbon : à ciel ouvert et par le fond. Après un pique-nique convivial (sorti du sac), profitez d’une visite guidée à deux voix des galeries du Musée-mine départemental.

Musée-mine départemental 20 avenue de saint sernin 81130 CAGNAC LES MINES Cagnac-les-Mines 81130 Tarn Occitanie

Découverte de deux modes d’exploitation du charbon : à ciel ouvert et par le fond. Pique-nique et visite guidée à deux voix des galeries du musée.

Département du Tarn – Xavier FLOUTARD VAYLEUX