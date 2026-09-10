Promenade découverte des collections de fleurs, fruitiers, légumes du Potager des Etournelles et de son parc. Visite de la grange du 17ème. Exposition, Clos des Etournelles,, Breuil-le-Sec

Informations pratiques

Promenade découverte des collections de fleurs, fruitiers, légumes du Potager des Etournelles et de son parc. Visite de la grange du 17ème. Exposition 19 et 20 septembre Clos des Etournelles, Oise

Adultes : 5€, Enfants : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre à la découverte d’un potager exceptionnel de fleurs, fruits et légumes cultivés depuis 175 ans

« Textures et couleurs du potager », exposition de photos

« Au coeur de la ruche », ruche-vision et explication par un apiculteur

Collection et vente de citrouilles et courges spectaculaires

Clos des Etournelles, 68 place du Carrouel et des Etournelles, 60840 Breuil-le-Sec Breuil-le-Sec 60840 Oise Hauts-de-France 0626336824 http://www.etournelles.com Parc romantique avec de très beaux arbres et points de vue, potager exceptionnel de fleurs, fruits et légumes créés en 1850 par Louis-Sulpice Varé, paysagiste proche de Napoléon III. Grange du 17èmè Parking à 20m.

Circulation facile pour les personnes en fauteuil roulant

Visite libre à la découverte d’un potager exceptionnel de fleurs, fruits et légumes cultivés depuis 175 ans

Elisabeth Lang