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AGENDA · Saint-Ay

Promenade découverte d’un secteur d’agriculture urbaine en Blois-Vienne, Blois-Vienne, Saint-Ay

samedi 19 septembre 2026 · Blois-Vienne · Saint-Ay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Blois-Vienne
Adresse
Bords de Loire, 41000 Blois
Ville
45130 Saint-Ay
Département
Loiret
Tarif
INSCRIPTIONS A PARTIR DU 07/09 - Limité à 15 personnes. Prévoir des chaussures fermées adaptées à la randonnée.

Promenade découverte d’un secteur d’agriculture urbaine en Blois-Vienne Samedi 19 septembre, 14h00 Blois-Vienne Loiret

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 07/09 – Limité à 15 personnes. Prévoir des chaussures fermées adaptées à la randonnée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite guidée à la découverte des paysages naturels et nourriciers de Blois-Vienne. En passant à travers les sentes piétonnes du quartier, visite de 2 secteurs nourriciers avec découverte du jardin potager du chef cuisinier Christophe Hay et des installations temporaires réalisées par 3 écoles supérieures de Blois visant à redécouvrir la diversité des paysages de la Vacquerie.
Visite guidée par Jane Dumont, chargée de mission Paysage à la communauté d’agglomération de Blois et par Alain, chef jardinier de l’établissement Fleur de Loire.

Blois-Vienne Bords de Loire, 41000 Blois Saint-Ay 45130 Sud (Vienne) Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « vah@blois.fr »}]
Visite guidée à la découverte des paysages naturels et nourriciers de Blois-Vienne.

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