Promenade découverte d’un secteur d’agriculture urbaine en Blois-Vienne, Blois-Vienne, Saint-Ay

Informations pratiques

Promenade découverte d’un secteur d’agriculture urbaine en Blois-Vienne Samedi 19 septembre, 14h00 Blois-Vienne Loiret

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 07/09 – Limité à 15 personnes. Prévoir des chaussures fermées adaptées à la randonnée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite guidée à la découverte des paysages naturels et nourriciers de Blois-Vienne. En passant à travers les sentes piétonnes du quartier, visite de 2 secteurs nourriciers avec découverte du jardin potager du chef cuisinier Christophe Hay et des installations temporaires réalisées par 3 écoles supérieures de Blois visant à redécouvrir la diversité des paysages de la Vacquerie.

Visite guidée par Jane Dumont, chargée de mission Paysage à la communauté d’agglomération de Blois et par Alain, chef jardinier de l’établissement Fleur de Loire.

Blois-Vienne Bords de Loire, 41000 Blois Saint-Ay 45130 Sud (Vienne) Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « vah@blois.fr »}]

Visite guidée à la découverte des paysages naturels et nourriciers de Blois-Vienne.