Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promenade des arts Arcachon centre Arcachon

Promenade des arts Arcachon centre Arcachon

Promenade des arts Arcachon centre Arcachon samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Boulevard Veyrier Montagneres

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Arcachon

Promenade des arts Arcachon centre

Boulevard Veyrier Montagneres Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

Pour le plus grand plaisir de tous, venez retrouver des Exposition d’artistes peintres, de sculpteurs, caricaturistes, dessinateurs.

A Arcachon du 04/07 au 29/08 à gauche de la Jetée Thiers, tous les mardis et samedis de 17h00 à 23h.

Au Moulleau du 08/07 au 28/08 en bas de l’église et rue piétonne tous les mercredis et vendredis de 17h00 à 23h.   .

Boulevard Veyrier Montagneres Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97  promenadedesarts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenade des arts Arcachon centre

L’événement Promenade des arts Arcachon centre Arcachon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Arcachon

À voir aussi à Arcachon (Gironde)