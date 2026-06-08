Promenade des arts Arcachon centre Arcachon
Promenade des arts Arcachon centre Arcachon samedi 4 juillet 2026.
Arcachon
Promenade des arts Arcachon centre
Boulevard Veyrier Montagneres Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-07 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29
Pour le plus grand plaisir de tous, venez retrouver des Exposition d’artistes peintres, de sculpteurs, caricaturistes, dessinateurs.
A Arcachon du 04/07 au 29/08 à gauche de la Jetée Thiers, tous les mardis et samedis de 17h00 à 23h.
Au Moulleau du 08/07 au 28/08 en bas de l’église et rue piétonne tous les mercredis et vendredis de 17h00 à 23h. .
Boulevard Veyrier Montagneres Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 promenadedesarts@gmail.com
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English : Promenade des arts Arcachon centre
L’événement Promenade des arts Arcachon centre Arcachon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Arcachon
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