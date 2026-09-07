Promenade des confluences, Vieux pont, Candé, Candé-sur-Beuvron

Informations pratiques

Promenade des confluences Samedi 19 septembre, 09h45 Vieux pont, Candé Loir-et-Cher

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 07/09 – Limité à 25 personnes. Rendez-vous au vieux pont de Candé-sur-Beauvron. Prévoir un pantalon et des chaussures fermées adaptées à la randonnée. Circuit aller-retour (3,4 km).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Visite guidée pour découvrir les nouveaux aménagements valorisant la promenade des confluences, les paysages, la biodiversité et l’histoire méconnue du site.

Visite guidée par Jane DUMONT, chargée de mission Paysage à la communauté d’agglomération de Blois et Fabien Pelletier, chargé de mission au Conservatoire des Espaces Naturels de la Région.

Vieux pont, Candé Place du Vieux Pont, Candé-sur-Beuvron Candé-sur-Beuvron 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « vah@blois.fr »}]

Visite guidée pour découvrir les nouveaux aménagements valorisant la promenade des confluences, les paysages, la biodiversité et l’histoire méconnue du site.