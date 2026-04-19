Lanton

Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette

Port de Cassy Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-27

Le Batelier de Suzette vous propose des croisières sur-mesure, sur le Bassin d’Arcachon, à bord de deux navires ​

Éole III, un voilier de grand voyage avec une capacité de 9 personnes

Vanille, une vedette d’une capacité de 5 personnes .

Port de Cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 53 43 24 lebatelierdesuzette@gmail.com

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English : Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette

L’événement Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur Bassin