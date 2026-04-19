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Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton

Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton

Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton lundi 27 avril 2026.

Adresse : Port de Cassy

Ville : 33138 Lanton

Département : Gironde

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Lanton

Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette

Port de Cassy Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-04-27

Le Batelier de Suzette vous propose des croisières sur-mesure, sur le Bassin d’Arcachon, à bord de deux navires ​

Éole III, un voilier de grand voyage avec une capacité de 9 personnes

Vanille, une vedette d’une capacité de 5 personnes   .

Port de Cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 53 43 24  lebatelierdesuzette@gmail.com

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English : Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette

L’événement Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur Bassin

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