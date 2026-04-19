Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton
Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton lundi 27 avril 2026.
Lanton
Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette
Port de Cassy Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-27
Le Batelier de Suzette vous propose des croisières sur-mesure, sur le Bassin d’Arcachon, à bord de deux navires
Éole III, un voilier de grand voyage avec une capacité de 9 personnes
Vanille, une vedette d’une capacité de 5 personnes .
Port de Cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 53 43 24 lebatelierdesuzette@gmail.com
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English : Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette
L’événement Promenade en bateau sur le Bassin d’Arcachon avec le batelier de Suzette Lanton a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur Bassin
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