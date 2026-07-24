Promenade et Moment Musical PRIEURÉ Église Notre-Dame de Lancharre Chapaize
mercredi 5 août 2026 · Église Notre-Dame de Lancharre · Chapaize
Informations pratiques
Chapaize
Promenade et Moment Musical PRIEURÉ
Église Notre-Dame de Lancharre Lancharre Chapaize Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Visite guidée agrémentée d’un moment musical en compagnie des musiciens du Festival Musique en Charolais-Brionnais.
SCHUBERT Trio à cordes D.471
Çigdem Tunçelli, violon Guy Ben Ziony, alto Guillaume Martigné, violoncelle
Entrée libre sur réservation, priorité aux spectateurs ayant réservé leurs places pour le concert de 12h Rejoice ! à l’église Saint-Martin de Chapaize.
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques. .
Église Notre-Dame de Lancharre Lancharre Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Promenade et Moment Musical PRIEURÉ
L’événement Promenade et Moment Musical PRIEURÉ Chapaize a été mis à jour le 2026-07-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais