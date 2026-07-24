Promenade et Moment Musical PRIEURÉ Église Notre-Dame de Lancharre Chapaize

Informations pratiques

Chapaize

Promenade et Moment Musical PRIEURÉ

Église Notre-Dame de Lancharre Lancharre Chapaize Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Visite guidée agrémentée d’un moment musical en compagnie des musiciens du Festival Musique en Charolais-Brionnais.

SCHUBERT Trio à cordes D.471

Çigdem Tunçelli, violon Guy Ben Ziony, alto Guillaume Martigné, violoncelle

Entrée libre sur réservation, priorité aux spectateurs ayant réservé leurs places pour le concert de 12h Rejoice ! à l’église Saint-Martin de Chapaize.

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques. .

Église Notre-Dame de Lancharre Lancharre Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Promenade et Moment Musical PRIEURÉ

L’événement Promenade et Moment Musical PRIEURÉ Chapaize a été mis à jour le 2026-07-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais