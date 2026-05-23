Promenade guidée à travers le Marais industriel
Promenade guidée à travers le Marais industriel samedi 6 juin 2026.
Saviez-vous qu’au XIXe siècle, le Marais était le cœur industriel de Paris : un quartier dense et populaire où des milliers d’ouvriers convergeaient chaque jour entre ateliers mécanisés et artisanat d’excellence.
Saviez-vous que derrière façades aristocratiques, palpitait un monde d’ateliers, d’artisans d’art et d’industries raffinées qui ont façonné l’âme et la modernité du quartier.
Le samedi 6 juin à 10h30…venez parcourir les rues du Marais autrement, et découvrir les traces encore visibles de cette incroyable effervescence. Vous croiserez les traces d’Eugène Secrétan, fournisseur du cuivre de la Statue de la Liberté, de Gustave Eiffel étudiant, ou encore de Louis Blériot avant l’aviation…
L’association Histoire et Mémoire de Paris Centre a pour objectif de promouvoir la connaissance du passé des quatre premiers arrondissements de Paris. Ses actions visent à transmettre la mémoire de la Shoah et des génocides, à défendre le patrimoine historique spécifique de ces arrondissements, à prévenir les crimes contre l’humanité, à lutter contre le racisme et l’antisémitisme, notamment en mettant un accent particulier sur la transmission de la mémoire dans les écoles.
L’association Histoire et Mémoire de Paris Centre et la bibliothèque Marguerite Audoux vous convient à une visite surprenante de notre quartier, entre histoire, architecture et savoir-faire.
La visite de ce patrimoine insoupçonné sera conduite par Jean François BELHOSTE, Historien d’art
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 13h00
gratuit
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque Marguerite Audoux :
bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00
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