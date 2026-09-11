Promenade « Le Croisic et la Marine Nationale, 400 ans d’histoire », Place Boston, Le Croisic

Informations pratiques

Promenade « Le Croisic et la Marine Nationale, 400 ans d’histoire » Samedi 19 septembre, 14h00 Place Boston Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale, Le Croisic se rappelle ses liens avec cette institution dont beaucoup des habitants ont fréquenté les rangs ou au contact au cours des siècles. Déambulation guidée par Laurent Delpire, historien de l’art, sur les lieux évoquant personnages et événements locaux.

Place Boston Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

A l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale, Le Croisic se rappelle ses liens avec cette institution dont beaucoup des habitants ont fréquenté les rangs ou au contact au cours des siècles. guidée…

©ville du croisic