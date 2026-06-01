Promenade nature au lac d’Aureilhan Aureilhan
Promenade nature au lac d’Aureilhan Aureilhan mardi 30 juin 2026.
Aureilhan
Promenade nature au lac d’Aureilhan
Parking de la Mairie Aureilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:30:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
A la fin du Moyen Age, l’invasion des sables marins entraîne la formation de nombreux étangs et transforme considérablement le paysage.
Découvrez, au rythme d’une balade, l’histoire de la formation du lac
Visite guidée et commentée par notre guide nature
Heure et lieu de RDV 9h30 parking de la mairie d’Aureilhan.
Gratuit
Durée 2h30
Effectif 25 personnes
Renseignements obligatoire https://reservation.mimizan-tourisme.com/
Conditions d’accès véhicule personnel; chaussures fermées obligatoires; tenue adaptée à la météo; de l’eau, lotion anti-moustiques
Le terrain est impraticable pour les poussettes. Les chiens sont autorisés, tenus en laisse. L’OIT se réserve le droit d’annuler si les conditions ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels et aux familles. .
Parking de la Mairie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Promenade nature au lac d’Aureilhan
L’événement Promenade nature au lac d’Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Mimizan
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