Promenade nature couleurs d’automne Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Promenade nature couleurs d’automne

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Balade nature avec Marjorie Ughetto découvrez les pigments et encres naturelles que révèlent plantes, fleurs et écorces.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Nature walk: autumn colors

Nature walk with Marjorie Ughetto: discover the natural pigments and inks revealed by plants, flowers, and bark.

L’événement Promenade nature couleurs d’automne Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime