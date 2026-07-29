Promenade Nocturne – Retour vers le futur… du quartier Rosa Parks (19e arr.) Rosa Lab PARIS 19

Informations pratiques

À Rosa Parks, le patrimoine n’est pas un monument : c’est un quartier disparu que les images font réapparaître.

Et si, pour les Journées européennes du patrimoine, vous regardiez au-delà des monuments les plus connus ?

À la nuit tombée, Retour vers le futur vous entraîne dans une promenade-projection à travers l’histoire et les transformations du quartier Rosa Parks.

Ni visite guidée classique, ni projection en salle. Au fil du parcours, des photographies d’archives sont projetées en grand format sur les façades, les murets et les espaces publics, à proximité des lieux qu’elles représentent. Certaines images sont animées numériquement ; d’autres sont confrontées aux vues actuelles grâce à la rephotographie. Le quartier d’hier et celui d’aujourd’hui se superposent à l’échelle de la ville.

Avant Rosa Parks, un autre Paris occupait les lieux : immenses faisceaux ferroviaires, voies de la Petite Ceinture, gazomètres de plus de 80 mètres, gare de Chapelle-Charbons, entrepôts du boulevard Macdonald et hôpital Claude Bernard composaient un paysage industriel et logistique spectaculaire, aujourd’hui presque entièrement effacé.

Pendant deux heures, projections, récits historiques et recherche des anciens points de vue font revivre plus d’un siècle de transformations urbaines.

La ville se transforme, le temps d’une soirée, en espace d’exposition à ciel ouvert.

Une expérience nocturne, numérique, collective et immersive pour découvrir en marchant le patrimoine des périphéries parisiennes et porter un autre regard sur l’histoire et l’identité de Rosa Parks.

Promenade organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

Promenade – projection à la découverte d’un paysage industriel disparu.

Le samedi 19 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

Réservation obligatoire : 06 31 13 35 74 – contact@rosalab.fr

Public adultes. A partir de 20 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T22:00:00+02:00

Rosa Lab 20 ALLÉE ROSE DIENG-KUNTZ 75019 Rosa LabPARIS 19

+33631133574 contact@rosalab.fr



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