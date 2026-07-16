Promenade patrimoniale, Moulin Pachoud, Thoiry

Informations pratiques

Promenade patrimoniale Dimanche 20 septembre, 14h30 Moulin Pachoud Savoie

Prévoir chaussures de marche ou bottes. Annulé en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Promenade commentée

Moulin, glacière, martinet, forge… le site dit du moulin Pachoud, de part et d’autre de la Leysse, entre les communes de Saint-Jean d’Arvey et Thoiry reliées par une nouvelle passerelle, est riche en histoire industrielle. Venez la découvrir au cours d’une promenade commentée par un guide-conférencier le dimanche 20 septembre.

Moulin Pachoud chemin de les Crêts 73320 Thoiry Thoiry 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479284089 http://www.mairie-thoiry73.fr Pôle industriel (travail du fer) et commercial (moulin, glacière) RV Parking du cimetière

Promenade commentée

©Monique Dacquin