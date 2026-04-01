Thoiry Lumières Sauvages Rue du Pavillon de Montreuil Thoiry

Thoiry

Thoiry Lumières Sauvages

Rue du Pavillon de Montreuil Parc de Thoiry Thoiry Yvelines

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-10-17

À la fermeture du Zoo et du Safari, lorsque la nuit se lève, les lumières métamorphosent les jardins du zoo pour un spectacle chaleureux et féerique Thoiry Lumières Sauvages.

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Rue du Pavillon de Montreuil Parc de Thoiry Thoiry 78770 Yvelines Île-de-France +33 1 34 87 40 67

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English :

When the Zoo and Safari close and night falls, the lights transform the zoo gardens for a warm and enchanting show: Thoiry Lumières Sauvages.

L’événement Thoiry Lumières Sauvages Thoiry a été mis à jour le 2025-10-03 par Choose Paris Region