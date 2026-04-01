Thoiry Lumières Sauvages Rue du Pavillon de Montreuil Thoiry
Thoiry Lumières Sauvages Rue du Pavillon de Montreuil Thoiry samedi 17 octobre 2026.
Thoiry
Thoiry Lumières Sauvages
Rue du Pavillon de Montreuil Parc de Thoiry Thoiry Yvelines
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-10-17
À la fermeture du Zoo et du Safari, lorsque la nuit se lève, les lumières métamorphosent les jardins du zoo pour un spectacle chaleureux et féerique Thoiry Lumières Sauvages.
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Rue du Pavillon de Montreuil Parc de Thoiry Thoiry 78770 Yvelines Île-de-France +33 1 34 87 40 67
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English :
When the Zoo and Safari close and night falls, the lights transform the zoo gardens for a warm and enchanting show: Thoiry Lumières Sauvages.
L’événement Thoiry Lumières Sauvages Thoiry a été mis à jour le 2025-10-03 par Choose Paris Region
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