Promenade sur les traces des anciens commerces d’Ambierle, Place Lancelot, Ambierle

Promenade sur les traces des anciens commerces d’Ambierle 27 et 28 juin Place Lancelot Loire

5 € la visite guidée du village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, rendez-vous à Ambierle, village de caractère, perché au cœur des coteaux du Roannais pour une déambulation sur les traces des anciens commerces : l’atelier du maréchal-ferrant, les cafés animés, le distributeur de tabac et bien d’autres lieux du quotidien.

Anecdotes, souvenirs et petites histoires locales rythment ce parcours vivant, témoignant de la vie sociale et artisanale qui faisait battre le cœur d’Ambierle.

Place Lancelot Place Lancelot, 42820 Ambierle Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477656099 »}]

Parcourez Ambierle, village des coteaux roannais, sur les traces des anciens commerces : maréchal-ferrant, cafés, tabac… Anecdotes et souvenirs évoquent la vie artisanale et sociale d’autrefois. Village de caractère Ambierle

Musée Alice Taverne – Ambierle