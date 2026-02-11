Balade Gourmande en Côte Roannaise samedi 4 juillet 2026 Ambierle
Ambierle Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
jusqu’à 12 ans
Cette année, c’est au cœur du Village d’Ambierle que se déroulera la 13ème balade œnotouristique.
Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 71 51 77 info@roannais-tourisme.com
English :
This year, the 13th ?notouristic? walk will take place in the heart of Ambierle village.
