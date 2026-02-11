Balade Gourmande en Côte Roannaise samedi 4 juillet 2026

Ambierle Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cette année, c’est au cœur du Village d’Ambierle que se déroulera la 13ème balade œnotouristique.

.

Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 71 51 77 info@roannais-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, the 13th ?notouristic? walk will take place in the heart of Ambierle village.

L’événement Balade Gourmande en Côte Roannaise samedi 4 juillet 2026 Ambierle a été mis à jour le 2025-12-02 par Roannais Tourisme