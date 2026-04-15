Mons Fromager – Tunnel de la Collonge, Mons fromager affineur, Ambierle

Mons Fromager – Tunnel de la Collonge 1 – 5 juin Mons fromager affineur Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T08:30:00+02:00 – 2026-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Le Tunnel de la Collonge est un ancien tunnel ferroviaire situé à Ambierle, près de Roanne, dans la Loire. Il a été transformé en cave d’affinage par la Maison Mons, fromagers-affineurs depuis trois générations. Aujourd’hui, le Tunnel de la Collonge est dédié à l’affinage de fromages de garde à pâte pressée cuite ou non cuite, ainsi que des créations de la Maison Mons comme la Tomme tressée, le Montvernay ou le Lavort. Ces fromages y affinent lentement, entre 6 mois et 2 ans, développant des arômes profonds, une texture fondante et une croûte unique.

Partez pour un voyage sensoriel unique avec la Maison Mons : explorez l’histoire du Tunnel et du métier d’affineur, puis savourez une dégustation vin et fromage affiné dans ce lieu d’exception.

Mons fromager affineur 180 Route du Tunnel 42820 Ambierle Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Explorez l’histoire du Tunnel et du métier d’affineur, puis savourez une dégustation vin et fromage affiné dans ce lieu d’exception.

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