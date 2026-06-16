Promenades gratuites en trike Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde
Promenades gratuites en trike Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde dimanche 19 juillet 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Promenades gratuites en trike
Quai des Pêcheurs La Cabane du poulet Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Profitez d’une balade unique au départ du port
Restauration et snacking sur place
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Quai des Pêcheurs La Cabane du poulet Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 93 17 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a unique boat ride starting from the harbor
Food and snacks available on site
L’événement Promenades gratuites en trike Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique
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