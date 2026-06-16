Promenades gratuites en trike Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde dimanche 19 juillet 2026.

Mortagne-sur-Gironde

Promenades gratuites en trike

Quai des Pêcheurs La Cabane du poulet Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Profitez d’une balade unique au départ du port

Restauration et snacking sur place

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Quai des Pêcheurs La Cabane du poulet Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 93 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a unique boat ride starting from the harbor

Food and snacks available on site

L’événement Promenades gratuites en trike Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-16 par Royan Atlantique