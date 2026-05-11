Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sorties en bateau sur l’estuaire Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde

Sorties en bateau sur l’estuaire Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Quai de l'estuaire

Adresse : Port de Mortagne

Ville : 17120 Mortagne-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Mortagne-sur-Gironde

Sorties en bateau sur l’estuaire

Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

L’Association des Usagers du Port de Mortagne propose une sortie gratuite à bord des bateaux de ses membres (voiliers et moteurs) pendant 4 heures pour voir Mortagne autrement.
  .

Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 44 45  bureau@aupmg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association des Usagers du Port de Mortagne offers a free 4-hour outing aboard its members’ boats (sailboats and motorboats) to see Mortagne in a different light.

L’événement Sorties en bateau sur l’estuaire Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-11 par Royan Atlantique

À voir aussi à Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime)