Sorties en bateau sur l’estuaire Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde

Mortagne-sur-Gironde

Sorties en bateau sur l’estuaire

Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’Association des Usagers du Port de Mortagne propose une sortie gratuite à bord des bateaux de ses membres (voiliers et moteurs) pendant 4 heures pour voir Mortagne autrement.

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Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 44 45 bureau@aupmg.com

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English :

The Association des Usagers du Port de Mortagne offers a free 4-hour outing aboard its members’ boats (sailboats and motorboats) to see Mortagne in a different light.

L’événement Sorties en bateau sur l’estuaire Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-11 par Royan Atlantique