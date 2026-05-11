Sorties en bateau sur l’estuaire Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde
Sorties en bateau sur l’estuaire Quai de l’estuaire Mortagne-sur-Gironde dimanche 19 juillet 2026.
Mortagne-sur-Gironde
Sorties en bateau sur l’estuaire
Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L’Association des Usagers du Port de Mortagne propose une sortie gratuite à bord des bateaux de ses membres (voiliers et moteurs) pendant 4 heures pour voir Mortagne autrement.
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Quai de l’estuaire Port de Mortagne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 44 45 bureau@aupmg.com
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English :
The Association des Usagers du Port de Mortagne offers a free 4-hour outing aboard its members’ boats (sailboats and motorboats) to see Mortagne in a different light.
L’événement Sorties en bateau sur l’estuaire Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-11 par Royan Atlantique
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