Promenons-nous dans les bois, Lieu de rdv donné à la réservation, Malherbe-sur-Ajon

Promenons-nous dans les bois Vendredi 21 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T14:30:00+02:00 – 2026-08-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T14:30:00+02:00 – 2026-08-21T16:30:00+02:00

Aaaah les animaux sauvages… Souvent discrets, ils nous laissent tout de même des indices de leur présence. Partons ensemble sur leurs traces pour en connaitre plus sur ces animaux qui peuplent les bois de nos campagnes.

En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(1km /2h) – Niveau 2

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation MALHERBE-SUR-AJON Malherbe-sur-Ajon 14260 Banneville-sur-Ajon Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

Aaaah les animaux sauvages… Souvent discrets, ils nous laissent tout de même des indices de leur présence. Partons ensemble sur leurs traces pour en connaitre plus sur ces animaux qui peuplent l…