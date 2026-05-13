Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promilhanes en fête Promilhanes

Promilhanes en fête Promilhanes

Promilhanes en fête Promilhanes samedi 11 juillet 2026.

Ville : 46260 Promilhanes

Département : Lot

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Promilhanes

Promilhanes en fête

Promilhanes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Venez assister à la fête de Promilhanes !
Au programme
Samedi Marché gourmand à partir de 19h.
Dimanche Vide grenier à partir de 8h. Repas dansant à 19h avec Sylvie Nauge.   .

Promilhanes 46260 Lot Occitanie +33 6 34 15 03 45  augusto.francis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join in the fun at Promilhanes!

L’événement Promilhanes en fête Promilhanes a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)