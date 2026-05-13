Promilhanes

Promilhanes en fête

Promilhanes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Venez assister à la fête de Promilhanes !

Au programme

Samedi Marché gourmand à partir de 19h.

Dimanche Vide grenier à partir de 8h. Repas dansant à 19h avec Sylvie Nauge. .

Promilhanes 46260 Lot Occitanie +33 6 34 15 03 45 augusto.francis@orange.fr

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English :

Come and join in the fun at Promilhanes!

L’événement Promilhanes en fête Promilhanes a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)