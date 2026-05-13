Promilhanes en fête Promilhanes
Promilhanes en fête Promilhanes samedi 11 juillet 2026.
Promilhanes
Promilhanes en fête
Promilhanes Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Venez assister à la fête de Promilhanes !
Au programme
Samedi Marché gourmand à partir de 19h.
Dimanche Vide grenier à partir de 8h. Repas dansant à 19h avec Sylvie Nauge. .
Promilhanes 46260 Lot Occitanie +33 6 34 15 03 45 augusto.francis@orange.fr
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English :
Come and join in the fun at Promilhanes!
L’événement Promilhanes en fête Promilhanes a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)