Prospections botaniques à l’ENS du Bec de Dore, parking du stade de foot, Limons

Prospections botaniques à l’ENS du Bec de Dore Lundi 11 mai, 10h00 parking du stade de foot Puy-de-Dôme

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Au cours d’un inventaire participatif de la flore des pelouses et des forêts alluviales au sein de l’espace naturel sensible du Bec de Dore, entouré par les rivières Allier et Dore, les botanistes du CBN vous proposeront de vous initier au suivi des végétations en milieu ouvert. Une belle occasion, également, d’échanger sur les missions et projets menés par le CBN !

Sortie proposée avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Durée : 7h

Public averti, réseau de botanistes.

RDV à 10h sur le parking du stade de football de la commune de Limons (coordonnées précises fournies après inscription).

Prévoir pique nique, chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Réservation : ici

Infos : colin.hostein@cbnmc.fr Tél. : 04 71 77 55 65

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Un inventaire participatif de la fore du Bec de Dore

M. Dumont / CBNMC