Prospectus + Sophia Domancich en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 7 mars 2026.
Une création partagée avec la pianiste et compositrice Sophia Domancich, figure majeure du jazz européen. Soutenu par le Petit faucheux, le Fonds de dotation Opilion et l’association La Villa-Beaulieu, ce travail a donné naissance à un répertoire renouvelé.
Sophia Domancich : piano
Léa Ciechelski : flûte, saxophone alto, compositions
Henri Peyrous : clarinette basse, saxophone soprano, compositions
Julien Ducoin : contrebasse
Etienne Ziemniak : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz de création — Prospectus poursuit son chemin d’exploration musicale avec une nouvelle étape marquante.
Le samedi 07 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
