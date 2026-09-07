Protest Song, chant et humour, Eglise de Cour-l’Evêque, Cour-l’Évêque

Informations pratiques

Protest Song, chant et humour Samedi 12 septembre, 18h30 Eglise de Cour-l’Evêque Haute-Marne

Adhérents Arc Patrimoine et Culture : 10 € ; non-adhérents : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00

PROTEST SONG, de et avec Eléonore Bovon

Quitter la rigueur des psaumes protestants pour épouser la ferveur envoûtante des chants traditionnels italiens : c’est le pari follement audacieux d’Éléonore Bovon dans son tout nouveau seule-en-scène.

Laissez-vous porter par un chant d’une virtuosité époustouflante, où la puissance des mélodies populaires catholiques vient faire vibrer chaque mot. Suivez le parcours d’une fille de pasteur au récit libérateur qui transforme l’austérité biblique en une célébration vibrante de la liberté. Un spectacle lumineux à l’humour décapant qui envoie valser les diktats et les assignations d’origine avec une impertinence salutaire.

Une protestation festive et ensoleillée contre l’autoritarisme, à ne manquer sous aucun prétexte. Venez vivre ce voyage musical et théâtral hors du commun !

Eglise de Cour-l’Evêque Rue de l’Eglise, 52210 Cour-l’Evêque Cour-l’Évêque 52210 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « arcpatrimoineculture@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611808459 »}, {« type »: « email », « value »: « patrick.boiron@gmail.com »}]

Le nouveau seule-en-scène d’Eléonore Bovon revisite joyeusement son parcours de vie de fille de pasteur protestant, devenant spécialiste des chants traditionnels italiens imprégnés de catholicisme. Chant humour