Informations pratiques

Ménerbes

Provence Arts Festival du Film

Ménerbes Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, habitants de Ménerbes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-29

Le Provence Arts Festival du Film (PAFF) dévoile sa sélection 2026, consacrée cette année à la musique. Du 29 juillet au 1er août à Ménerbes (Luberon), huit documentaires internationaux seront projetés, en présence de nombreux réalisateurs et invités. Le

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Ménerbes 84560 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 24 82 50 office@provencearts.com

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English :

The Provence Arts Film Festival (PAFF) unveils its 2026 lineup, which is dedicated to music this year. From July 29 to August 1 in Ménerbes (Luberon), eight international documentaries will be screened, with many directors and guests in attendance. The

L’événement Provence Arts Festival du Film Ménerbes a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon