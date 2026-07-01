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AGENDA · Ménerbes

Provence Arts Festival du Film Ménerbes

mercredi 29 juillet 2026 · Ménerbes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Ville
84560 Ménerbes
Département
Vaucluse
Tarif
15 15 Tarif réduit étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, habitants de Ménerbes

Ménerbes

Provence Arts Festival du Film

Ménerbes Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit
étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, habitants de Ménerbes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-29

Le Provence Arts Festival du Film (PAFF) dévoile sa sélection 2026, consacrée cette année à la musique. Du 29 juillet au 1er août à Ménerbes (Luberon), huit documentaires internationaux seront projetés, en présence de nombreux réalisateurs et invités. Le
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Ménerbes 84560 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 24 82 50  office@provencearts.com

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English :

The Provence Arts Film Festival (PAFF) unveils its 2026 lineup, which is dedicated to music this year. From July 29 to August 1 in Ménerbes (Luberon), eight international documentaries will be screened, with many directors and guests in attendance. The

L’événement Provence Arts Festival du Film Ménerbes a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon