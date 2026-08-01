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Pruines Fête de la Saint Roch Pruines

samedi 15 août 2026 · Pruines

Pruines Fête de la Saint Roch Pruines

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Village
Ville
12320 Pruines
Département
Aveyron
Tarif

Pruines

Pruines Fête de la Saint Roch

Village Pruines Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Samedi 15 et Dimanche 16 août 2026
Samedi 15 août
8h Petit-Déjeuner traditionnel assiette de charcuteries, soupe au fromage, tripous, escargots ou déjeuner sucré
20h Apéro-concert avec le groupe 80’s wave
Restauration rapide
Dimanche 16 août
10h30 Messe de la St Roch suivi d’un vin d’honneur   .

Village Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 86 60 

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English :

Saturday, August 15, and Sunday, August 16, 2026

L’événement Pruines Fête de la Saint Roch Pruines a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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