Pruines Fête de la Saint Roch Pruines
samedi 15 août 2026 · Pruines
Informations pratiques
Pruines
Pruines Fête de la Saint Roch
Village Pruines Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 et Dimanche 16 août 2026
Samedi 15 août
8h Petit-Déjeuner traditionnel assiette de charcuteries, soupe au fromage, tripous, escargots ou déjeuner sucré
20h Apéro-concert avec le groupe 80’s wave
Restauration rapide
Dimanche 16 août
10h30 Messe de la St Roch suivi d’un vin d’honneur .
Village Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 86 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, August 15, and Sunday, August 16, 2026
L’événement Pruines Fête de la Saint Roch Pruines a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Pruines (Aveyron)
- Baoum ! Pruines 14 novembre 2026