Informations pratiques

Pruines

Pruines Fête de la Saint Roch

Village Pruines Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 et Dimanche 16 août 2026

Samedi 15 août

8h Petit-Déjeuner traditionnel assiette de charcuteries, soupe au fromage, tripous, escargots ou déjeuner sucré

20h Apéro-concert avec le groupe 80’s wave

Restauration rapide

Dimanche 16 août

10h30 Messe de la St Roch suivi d’un vin d’honneur .

Village Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 86 60

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English :

Saturday, August 15, and Sunday, August 16, 2026

L’événement Pruines Fête de la Saint Roch Pruines a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)