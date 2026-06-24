PSG 4EVER Salle des fêtes Champigneulle

Champigneulle

PSG 4EVER

Salle des fêtes La Forge Champigneulle Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Supporter du PSG depuis l’enfance, Julien connaît tout sur les joueurs, les anecdotes du vestiaire, les buts marquants et les défaites honteuses. Lorsque le Qatar prend le contrôle de son club, c’est une bonne nouvelle pour lui, ses frères et ses potes de l’argent, des tops joueurs et le retour des grands matchs européens. Quelques années plus tard, il prend conscience de la crise climatique et d’un système qui va dans le mur. En replongeant dans son passé, c’est son histoire et sa famille qui se dévoilent. Si t’aimes pas le foot, viens quand même ! Les Ombres des Soirs reviennent pour une 4ème édition en Argonne Ardennaise pour une FÊTE DU THÉÂTRE ! Cette fête, c’est d’abord celle de la diversité des formes et des regards pas moins de 29 événements vous attendent ! D’un spectacle à l’autre, passez du rire à l’émotion, du réel à l’imaginaire, de l’intime au collectif.Au programme du 15 au 26 juillet – 7 spectacles (théâtre contemporain, spectacle déambulatoire, jeune public…)- 25 représentations dans toute l’Argonne Ardennaise- 4 ateliers théâtre Que vous soyez fidèle au festival depuis ses débuts ou que vous le découvriez aujourd’hui, parlez-en autour de vous, venez entre amis, en famille ou entre voisins pour vibrer avec nous !

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Salle des fêtes La Forge Champigneulle 08250 Ardennes Grand Est

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English :

A PSG fan since childhood, Julien knows everything about the players, the locker-room stories, the memorable goals, and the humiliating defeats. When Qatar took control of his club, it was great news for him, his brothers, and his friends: money, top players, and the return of big European matches. A few years later, he becomes aware of the climate crisis and a system headed for disaster. As he delves back into his past, his story and his family are revealed. Even if you don’t like soccer, come anyway! Les Ombres des Soirs are back for their 4th edition in the Argonne Ardennaise for a THEATER FESTIVAL! This festival is, first and foremost, a celebration of diversity in forms and perspectives: no fewer than 29 events await you! From one show to the next, you’ll go from laughter to emotion, from reality to imagination, and from the intimate to the collective.On the program from July 15 to 26: 7 performances (contemporary theater, street theater, shows for young audiences, etc.) 25 performances throughout the Argonne Ardennaise region- 4 theater workshops Whether you’ve been a loyal festivalgoer since the very beginning or are just discovering it today, spread the word, and come with friends, family, or neighbors to experience the excitement with us!

L’événement PSG 4EVER Champigneulle a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme