Psychédélique [qui révèle l’âme] Théâtre de la Concorde Paris

À la croisée du récit et de la performance musicale, Psychédélique retrace l’histoire culturelle, politique et scientifique des substances psychotropes : des usages rituels ancestraux à leur stigmatisation contemporaine. Mathilde Ramadier et Antoine Mermet y interrogent notre rapport au savoir, à la liberté et à la conscience, en convoquant artistes, chercheurs et militants qui ont pensé l’expérience psychédélique comme un outil d’élargissement du champ perceptif.

Dans ce dialogue entre philosophie et vibration sonore, la parole devient matière, la musique devient pensée, et chaque spectateur occupe la place d’un témoin actif d’un voyage intérieur collectif.

Le spectacle questionne aussi les conditions de production de l’ignorance : qu’est-ce que nos sociétés choisissent d’interdire, d’oublier ou de ne pas regarder ? Et si explorer la conscience n’était pas une fuite, mais une manière plus lucide d’habiter le réel ?

Une proposition singulière, à la frontière du théâtre, du concert et de la conférence, où la sensorialité devient un outil de connaissance et la poésie, un antidote à l’aveuglement démocratique.

Cette performance s’inscrit pleinement dans la thématique du mois : « L’ignorance en démocratie », en invitant à éclairer nos zones d’ombre, celles du cerveau, du pouvoir et du collectif.

Avertissement

La plupart des substances évoquées dans cette performance sont classées comme stupéfiants en France et dans d’autres pays. Il ne s’agit en aucun cas d’une incitation à leur consommation hors d’un cadre thérapeutique autorisé.

Sans prosélytisme ni jugement, cette performance vise à informer, à réduire les risques et à accompagner les recherches médicales actuellement menées sur l’usage thérapeutique des psychédéliques.

Stigmatisées depuis la panique morale des années 1960, ces substances ne présentent pas de toxicité directe et disposent de nombreuses vertus thérapeutiques aujourd’hui redécouvertes par la médecine. Des études récentes montrent que certains psychédéliques peuvent agir aussi bien — voire mieux — que les antidépresseurs. Le champ des découvertes ne fait que s’ouvrir.

Distribution

Conception, mise en scène, jeu : Mathilde Ramadier et Antoine Mermet

Texte : Mathilde Ramadier

Musique : Antoine Mermet

Lecture performée autour du livre de Mathilde Ramadier, Au-delà du moi

Avec Psychédélique, la philosophe et autrice Mathilde Ramadier et le musicien et performeur Antoine Mermet proposent une traversée sensible et documentée inspirée de l’ouvrage Au-delà du moi, quand les psychédéliques bousculent la conscience (Éditions du Faubourg, 2025). Cette performance, entre lecture, parole incarnée et exploration sonore, interroge ce que ces substances révèlent de nos perceptions, de nos croyances et des mécanismes sociaux qui organisent l’ignorance.

Le samedi 21 février 2026

de 18h00 à 19h15

payant

De 8 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

