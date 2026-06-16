Néré

P’tit bal du lundi

Salle des fêtes Néré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 14:15:00

fin : 2026-12-14 16:15:00

Date(s) :

2026-12-14

Un après-midi par mois Gégé vous invite à venir danser sur un air d’accordéon et accompagné de Géraldine Dabat au chant.

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Salle des fêtes Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 80 07 fdfr.17@orange.fr

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English :

One afternoon a month, Gégé invites you to come dance to the sound of the accordion, accompanied by Géraldine Dabat on vocals.

L’événement P’tit bal du lundi Néré a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge