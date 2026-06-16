P’tit bal du lundi Néré
P’tit bal du lundi Néré lundi 14 décembre 2026.
Néré
P’tit bal du lundi
Salle des fêtes Néré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 14:15:00
fin : 2026-12-14 16:15:00
Date(s) :
2026-12-14
Un après-midi par mois Gégé vous invite à venir danser sur un air d’accordéon et accompagné de Géraldine Dabat au chant.
.
Salle des fêtes Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 80 07 fdfr.17@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
One afternoon a month, Gégé invites you to come dance to the sound of the accordion, accompanied by Géraldine Dabat on vocals.
L’événement P’tit bal du lundi Néré a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Néré (Charente-Maritime)
- Concert Néré Néré 26 juin 2026