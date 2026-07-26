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AGENDA · Néré

Soirée champêtre et festive Néré

samedi 12 septembre 2026 · Néré

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Plan d'eau
Ville
17510 Néré
Département
Charente-Maritime
Tarif

Néré

Soirée champêtre et festive

Plan d’eau Néré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Pique-nique géant et ambiance musicale au plan d’eau.
L’animation sera assurée par Blue Child.
  .

Plan d’eau Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 00 23  secretariat@nere.fr

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English :

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L’événement Soirée champêtre et festive Néré a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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