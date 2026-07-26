AGENDA · Néré
Soirée champêtre et festive Néré
samedi 12 septembre 2026 · Néré
Informations pratiques
Néré
Soirée champêtre et festive
Plan d’eau Néré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Pique-nique géant et ambiance musicale au plan d’eau.
L’animation sera assurée par Blue Child.
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Plan d’eau Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 00 23 secretariat@nere.fr
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L’événement Soirée champêtre et festive Néré a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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