Informations pratiques

Néré

Soirée champêtre et festive

Plan d’eau Néré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pique-nique géant et ambiance musicale au plan d’eau.

L’animation sera assurée par Blue Child.

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Plan d’eau Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 00 23 secretariat@nere.fr

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English :

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L’événement Soirée champêtre et festive Néré a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge