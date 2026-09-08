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P’tit déj littéraire, Bibliothèque municipale, Hérouville-Saint-Clair

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Hérouville-Saint-Clair

P’tit déj littéraire, Bibliothèque municipale, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
5 Sq. du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France
Ville
14200 Hérouville-Saint-Clair
Département
Calvados

P’tit déj littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

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Bibliothèque municipale 5 Sq. du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0214372860 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
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