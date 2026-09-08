P’tit déj littéraire, Bibliothèque municipale, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

P’tit déj littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

La rentrée littéraire

Venez découvrir une sélection de romans coups de cœur de cette Rentrée littéraire, concoctée par vos bibliothécaires.

Bibliothèque municipale 5 Sq. du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0214372860 https://bibliotheques.caenlamer.fr/

Biblis en folie 2026

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