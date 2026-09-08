AGENDA · Hérouville-Saint-Clair
P’tit déj littéraire, Bibliothèque municipale, Hérouville-Saint-Clair
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Hérouville-Saint-Clair
Informations pratiques
P’tit déj littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
La rentrée littéraire
Venez découvrir une sélection de romans coups de cœur de cette Rentrée littéraire, concoctée par vos bibliothécaires.
Bibliothèque municipale 5 Sq. du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0214372860 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
Biblis en folie 2026
©Magnific
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